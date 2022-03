Napoli-Milan, Orsato scontenta tutti: le proteste di Pioli e Osimhen

Primo tempo scoppiettante al “Maradona” tra Napoli e Milan . Non numerose le occasioni, ma non sono mancate le recriminazioni da una parte e dall’altra per l’arbitraggio di Daniele Orsato .

Bennacer: "Koulibaly era sulla mia strada"

Il Milan ha protestato vivacemente nei primi minuti per un contrasto tra Kalidou Koulibaly e Ismael Bennacer al 5', che ha portato anche all’ammonizione di Stefano Pioli. All’intervallo ai microfoni di ‘Dazn’ il centrocampista algerino ha rivendicato la legittimità delle proteste rossonere: "Mi ha toccato, era sulla mia strada”. I dubbi restano, il difensore del Napoli sembra volersi fermare, ma il contatto c’è stato e la panchina del Milan non ha gradito la decisione di di lasciar correre. Il Var non ha potuto intervenire in quanto situazione di campo vista dall'arbitro.