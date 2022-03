Milan, il ritorno di Ibrahimovic: "Pioli? Decido io quando giocare..."

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Un mese e mezzo dopo l'infortunio subito a fine gennaio contro la Juventus, l'attaccante del Milan è stato convocato per la partita sul campo del Napoli . Per la maglia da titolare bisogna solo aspettare, ormai ben poco tempo, ma il rientro in gruppo dello svedese e la sua presenza anche solo in panchina, almeno in avvio, è fondamentale per tutto il Milan anche a livello di carisma.

L'annuncio di Ibrahimovic: "Sto molto bene"

Zlatan Ibrahimovic, che ha segnato quattro gol al Napoli in carriera in Serie A, ha parlato nel pre gara ai microfoni di 'Milan Tv': "Ho sempre fame di giocare, purtroppo ogni tanto non ci sono riuscito per alcuni infortuni. Ora però sto bene, molto bene, ci sono e sono pronto per giocare". Poi, intervistato da 'Dazn', c'è anche spazio per una battuta: "Se ho parlato con Pioli? No, decido io se giocare..." ha chiosato Zlatan sorridendo.