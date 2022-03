"Il Barcellona ha messo gli occhi su Rafael Leao, contatti con Mendes"

Nella lista dei desideri del Barcellona spunta il nome di Rafael Leao . Il club blaugrana è alla perenne ricerca di un valido sostituto di Leo Messi , ormai da quando - sette mesi fa - il terremoto economico accusato dalla società ha scosso gli equilibri, vedendo la Pulce abbandonare la squadra. E ora che la situazione finanziaria dei catalani sembra essersi ristabilita, sbircia in Italia. La speranza del presidente Laporta è quella di arricchire la rosa con giovani talenti che stanno brillando nei rispettivi campionati europei. E Leao fa proprio al caso. Secondo la stampa spagnola, il Barcellona sta seguendo da vicino i progressi del portoghese, che con la maglia del Milan sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Tra l'altro, gli ottimi rapporti che intercorrono tra l'agente dell'ex Lille Jorge Mendes e la società, non possono far altro che favorire una eventuale mossa.

I numeri di Leao al Milan

Il numero 17 della formazione di Stefano Pioli ha collezionato (finora) un totale di 11 gol e 6 assist tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Piazzandosi di fatto davanti a Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Theo Hernandez. Decisivo col Milan, Xavi tenterà di portare il rossonero a Barcellona già dalla prossima finestra di mercato estiva, nonostante i trasferimenti già effettuati a gennaio, per il reparto offensivo, di Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré e Ferran Torres.

Il Barcellona osserva attentamente la Serie A

Anzi, dall'Italia la dirigenza spagnola pretende ancora di più. Al di là del tentativo fallito per Morata dalla Juve, che pur sempre resta in cima alla lista del tecnico, si punta all'affare Kessié: un amore corrisposto dall'ivoriano, per il quale la trattativa di rinnovo risulta ancora interrotta. Ora che lo scenario economico del club lo consentirebbe, i catalani guardano anche in casa Napoli: con Koulibaly e Fabian Ruiz nel mirino e Lautaro Martinez dall'Inter. Fermo restando che i blaugrana vedono di fatto Erling Haaland come l'obiettivo numero uno.