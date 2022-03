“Barcellona: vicinissimo Christensen, poi Kessie”

Il Barcellona si rifà il look in vista della prossima stagione. Dopo aver messo a segno già quattro colpi nel mercato invernale, sono molto vicini due obiettivi, uno per la difesa e uno per il centrocampo: lo scrive il Mundo Deportivo. Due rinforzi richiesti da Xavi , che intanto in Spagna sta risalendo la classifica proprio grazie a un nuovo giocatore, l'attaccante Aubameyang , arrivato a gennaio e che si sta confermando acquisto di alto livello grazie ai gol che sta segnando con continuità.

“Christensen per cinque anni, Kessie ha scelto il Barça”

Andiamo con ordine: gli inglesi del Chelsea non sono riusciti a trattenere il difensore Andreas Christensen, che diventerà il primo acquisto ufficiale del Barcellona per la stagione 2022-2023. Christensen ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo il Mundo Deportivo , l'accordo con i catalani è a un passo. Sarà un contratto quinquennale. Agenti e avvocati del centrale sarebbero a Barcellona per siglare l'accordo. I catalani hanno dovuto vincere la concorrenza del Bayern Monaco per il difensore danese. Subito dopo il difensore, gli uomini mercato del Barcellona dovrebbero limare i dettagli per portare a casa il centrocampista del Milan Franck Kessie, anche lui in scadenza di contratto e quindi via a parametro zero. Come scrive Mundo Deportivo, Kessie aveva altre proposte economiche allettanti, ma alla fine ha optato per il Barça. Il club rossonero perderà uno dei pilastri del suo centrocampo.