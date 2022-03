"Haaland, ecco le condizioni per firmare con il Barcellona"

BARCELLONA (Spagna) - Lo vogliono tutti i top club, normale che sia così. Erling Haaland è uno dei nomi più ricercati del prossimo calciomercato , in virtù soprattutto dell'abbassamento a 75 milioni della sua clausola rescissoria, che consentirà di prelevarlo dal Borussia Dortmund a chiunque lo convinca del proprio progetto. E sotto questo punto di vista il Barcellona sta facendo di tutto per avere la meglio.

Haaland detta le condizioni

Prima l'incontro tra Laporta e Raiola nel Principato di Monaco, poi un altro confronto tra Xavi e lo stesso Haaland per illustrargli il progetto tecnico e tutti i vantaggi che troverebbe a Barcellona. E secondo quanto riportato da Le10sport, il norvegese sarebbe anche abbastanza interessato, per questo avrebbe posto delle condizioni ai catalani: una di queste sarebbe quella di firmare un contratto molto breve, in modo tale da poter rivedere poi le condizioni economiche una volta che il club riuscirà a riprendersi dall'attuale situazione finanziaria.