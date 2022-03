Milan, seduta tattica verso il Cagliari. A Milanello c'è ancora Klose

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per una seduta di allenamento agli ordini del tecnico Stefano Pioli . In vista della sfida contro il Cagliari di sabato sera, gara che può rendere ancora più saldo il primato in Serie A, i rossoneri hanno svolto una sessione con tecnica e aerobica. Per il secondo giorno di fila a osservare i movimenti dei calciatori, e i dettami dell'allenatore, c'era Miroslav Klose .

Tecnica e aerobica in vista del Cagliari

Dopo essersi riuniti a Milanello a colazione, i rossoneri sono scesi in campo per una seduta divisa in due parti. La prima, dopo l'attivazione in palestra, è stata caratterizzata da torelli a tema ed esercitazioni tecniche e sul possesso, eseguite con porte piccole. La seconda parte invece ha visto lavorare gli uomini di Pioli divisi in due gruppi, tra chi ha giocato contro l'Empoli e chi, invece, ha osservato il match contro i toscani dalla panchina.

Klose osserva il Milan di Pioli

Come detto, nella seconda parte di allenamento i due gruppi hanno svolto una sessione diversa. Gli undici che sono partiti titolari con l'Empoli si sono spostati sul campo ribassato, dove hanno effettuato lavoro aerobico. Il resto della rosa ha disputato una partita di allenamento, con due tempi di 15 minuti, a ranghi misti con alcuni ragazzi della formazione Primavera. A osservare il lavoro da bordocampo anche Miroslav Klose, l'ex attaccante tedesco di Bayern Monaco e Lazio arrivato a Milanello per studiare il suo ex tecnico Stefano Pioli in vista della nuova avventura da allenatore che lo attenderà molto presto.