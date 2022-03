Milan d'acciaio: nessuno in Europa ha vinto di più con un gol di scarto

L’appuntamento “congiunto” è per il 22 maggio, giorno dell’ultima giornata della Serie A 2021-2022 e anche della Liga. Quella domenica i tifosi del Milan sognano di avere due motivi per festeggiare: la conquista dello scudetto da parte della propria squadra dopo 11 anni e l’ennesimo trionfo di un cuore rossonero come Carlo Ancelotti, allo stato attuale saldamente padrone della Liga con il suo Real Madrid.

Vittorie di misura: Milan e Real Madrid in doppia cifra Il tecnico emiliano potrebbe diventare il primo allenatore della storia capace di vincere il titolo nazionale nei cinque principali campionati europei, ma in attesa di superare in via definitiva la concorrenza del Siviglia, l’unica squadra capace di tenere testa ai Blancos nella Liga 2021-2022 visto l’andamento altalenante di Atletico Madrid e Barcellona, emerge una curiosa statistica che accomuna il Milan e il Real, riguardante il numero delle partita vinte con un solo gol di scarto, bene dieci da entrambe le squadre, tante quante il Wolverhampton: nessuno ha fatto meglio nei top 5 campionati d’Europa, come riporta Opta Sport.

Dal Milan offensivo al Real impenetrabile: la metamorfosi di Carlo Ancelotti Si tratta volendo di un’anomalia se si pensa che proprio il Milan di Ancelotti aveva fatto del gioco offensivo della prolificità offensiva le proprie caratteristiche principali nell’epopea che a inizio anni 2000 portò nella bacheca rossonera, tra gli altri trionfi, uno scudetto e due Champions League, ma vincere con margine ridotto non significa necessariamente giocare un calcio difensivo, semmai proporre un prodotto equilibrato, con la solidità difensiva come qualità imprescindibile.