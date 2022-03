Shevchenko: “Ecco come aiutiamo chi scappa dalla guerra”

La guerra in Ucraina continua, nonostante siano in corso i negoziati di pace. La Russia continua a bombardare, anche i civili. Chi può, cerca una via di fuga allontanandosi dalla propria patria e cercando riparo, anche in Italia. L'ex bomber del Milan , Andriy Shevchenko , ai microfoni di Sky Sport 24, chiede aiuto, ringrazia l'Italia e parla di un progetto di cui è capofila e che si indirizza proprio verso i rifugiati.

Shevchenko: “Dobbiamo trovare fondi per inviare medicine, acqua e cibo”

Ma la situazione non è grave solo per i profughi, numerosi, alle frontiere dei vari Paesi europei. C'è da pensare a chi rimane, anche. Il lavoro, insomma, deve essere a 360 gradi e raggiungere anche la città assediate dell'Ucraina. Shevchenko spiega: “Play Your Part è un progetto che mira a cercare di raccogliere fondi e aiutare bambini, donne e persone anziane che stanno fuggendo dalla guerra”. Non è soltanto questo il compito: “Dobbiamo trovare fondi anche per chi è rimasto in Ucraina dove la situazione è drammatica in tante città dove mancano medicine, acqua e cibo”.

Shevchenko: “Grazie Italia”

Shevchenko non può esimersi poi dal dire grazie al nostro Paese per quel che sta facendo: “Volevo ringraziare l'Italia per le sue iniziative per il mio paese. La gente in Ucraina ha bisogno di sapere che non è sola o abbandonata, la mia gente sta difendendo i suoi diritti, la sua libertà, stiamo difendendo la nostra patria. Cerchiamo di aiutare tutti nel tempo più veloce".