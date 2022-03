Milan verso Cagliari: recuperato Giroud, solo due indisponibili

Milan al lavoro in vista della trasferta di Cagliari : la squadra di Stefano Pioli si è allenata nella mattinata di mercoledì per preparare il prossimo impegno di campionato contro i rossoblu, in programma sabato alle 20.45. A Milanello si è rivisto Olivier Giroud .

Milan: recuperato Olivier Giroud, gruppo quasi al completo

Il tecnico rossonero può contare su quasi tutti gli effettivi della rosa: Olivier Giroud, a riposo martedì causa febbre, si è allenato regolarmente a Milanello, svolgendo una seduta in palestra così come il compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic. Assenti solo il lungodegente Simon Kjaer e Tiemoue Bakayoko, che ne avrà ancora per diversi giorni ma è segnalato in ripresa.

Milan, a Milanello anche Maldini e Massara

"A Milanello presenti anche Maldini e Massara - recita la nota diffusa dal club rossonero -. Prima parte di lavoro in palestra, con la squadra che si è concentrata sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. L'allenamento è proseguito sul campo: prima una serie di uno contro uno, poi ulteriori esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna. Il programma di giovedì prevede un allenamento al mattino". Contro il Cagliari Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare dal 1': il Diavolo, che a 9 gare dalla fine del campionato ha in mano il suo destino, deve vincere per tenere a distanza Napoli, Inter e Juventus.