Milan preoccupato: problema al tendine d'Achille per Maignan

In vista dello sprint scudetto, la rosa serve al completo. Per questo motivo, il Milan è un po' preoccupato per le notizie che arrivano dalla Francia: in ritiro con la sua Nazionale, il portiere Mike Maignan oggi non si è allenato con i compagni e ha fatto lavoro differenziato in palestra per quello che viene definito “un piccolo problema al tendine d'Achille” da Le Parisien. Di più: secondo il media transalpino, non è in dubbio la presenza del portierone rossonero per la partita di venerdì contro la Costa d'Avorio.