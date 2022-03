Deschamps e Lloris esaltano Giroud: "Vuole il record di Henry" VIDEO

Assist di Theo Hernandez e gol di Olivier Giroud. Uno degli schemi classici della stagione del Milan è stato per una notte esportato anche in Francia, per l’esattezza al Velodrome di Marsiglia, dove i campioni del mondo hanno battuto per 2-1 la Costa d’Avorio in un’amichevole di preparazione al Mondiale 2022 che si disputerà nel prossimo autunno in Qatar.

Francia, Giroud avvicina Henry La rete del centravanti dei rossoneri ha permesso alla squadra di Deschamps di rispondere al vantaggio ivoriano firmato appena tre minuti prima da Nicolas Pepe rimettendo in carreggiata una partita poi decisa dalla rete in pieno recupero di Aurelien Tchouameni. Per Giroud, che ha segnato il gol nunero 47 con la Francia portandosi a -4 dal record assoluto di Thierry Henry, non poteva esserci ritorno più felice in nazionale, dalla quale mancava da Euro 2020, mentre l’ultimo gol risaliva ad un’amichevole contro l’Ucraina del giugno scorso.

Deschamps: "Giroud importante anche quando non segna" Palpabile la soddistazione a fine gara del ct Didier Deschamps, che pure aveva ancora una volta escluso dai convocati Giroud, richiamato solo dopo l'infortunio subito da Karim Benzema: “Sono molto contento per Oliver e ovviamente per la squadra. Anche quando il suo rendimento nel club non era particolarmente soddisfacente è sempre stato un giocatore utile per noi. Oggi è anche riuscito a incrementare il proprio bottino di reti in nazionale, quindi direi che è stata un’ottima serata. È molto importante che sia tornato a far parte del gruppo che già conosceva per la quasi totalità”.