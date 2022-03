Francia rossonera: Theo inventa, Giroud segna sotto gli occhi di Kessie

Olivier Giroud all'inseguimento di Henry

Il centravanti, infatti, tornato in nazionale in corsa dopo l’infortunio subito da Karim Benzema, ha siglato al 22' il gol del momentaneo pareggio per i campioni del mondo proprio su assist dell’esterno compagno di club. Per Giroud, rimasto a secco nelle due partite giocate all’ultimo Europeo, si è trattato del gol numero 47 con la Francia, il primo dalla doppietta segnata l’8 giugno scorso nell’amichevole pre Euro 2020 contro la Bulgaria. Il rossonero è così salito a -4 dal recordman Thierry Henry.

Costa d'Avorio, non basta Pépé

La Costa d’Avorio, nelle cui fila ha giocato per tutti i 90 minuti Franck Kessie, si era portata in vantaggio solo tre minuti prima grazie a una rete di Nicholas Pepé, attaccante dell'Arsenal e tassello chiave del tridente presentato dal ct Beaumelle, completato da Zaha e Haller. Gli Elefanti, eliminati nelle qualificazioni a Qatar 2022 già dopo la fase a gironi a causa del secondo posto nel girone alle spalle del Camerun, e reduci anche da una Coppa d’Africa non esaltante, sono già concentrati sulle prossime edizioni di Coppa d'Africa e campionato del mondo.