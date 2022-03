Italia, l'ottimismo di Florenzi: "Sapremo rialzarci, il futuro sarà migliore"

Alessandro Florenzi ha dovuto lasciare Konya, sede dell'amichevole in programma martedì 29 marzo tra Turchia e Italia, le due sconfitte in semifinale del Percorso C dei playoff di qualificazione al Mondiale 2022. L’esterno del Milan si è dovuto arrendere ad un leggero infortunio ed ha fatto ritorno in anticipo in Italia dove verrà sottoposto agli accertamenti del caso in vista della ripresa degli allenamenti della squadra di Stefano Pioli.

Italia fuori dal Mondiale, anche Florenzi si affida ai social L’ex Roma è stato tra i migliori, in particolare in fase difensiva, nella deludente prova degli Azzurri contro la Macedonia del Nord ed è stato tra i più colpiti per il ko che obbligherà l’Italia a stare fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Prima di tornare a concentrarsi sul proprio club, allora, al pari di altri compagni, come Donnarumma e Verratti, Florenzi ha voluto affidare ai social una riflessione sulle proprie sensazioni dopo l’amara serata di venerdì.

"La vita ci ha dato un segnale" Nel post pubblicato su Instagram da Florenzi l'orgoglio per il trionfo ad Euro 2020 si unisce alla voglia di reagire alla disfatta di Palermo per aprire un nuovo ciclo: "Quando indossi la maglia della Nazionale e canti l’inno di Mameli assieme a tutto lo stadio non c’è alternativa: vuoi solo vincere. Quelle note ti entrano dentro, e sei pronto davvero a tutto. Per la tua squadra e per la tua nazione. Così come abbiamo fatto a Wembley, così volevamo fare a Palermo. Sono stati giorni duri ma la qualità degli uomini si vede nelle difficoltà. Si dice che nel calcio come nella vita si cade, ci si rialza e si combatte, io voglio pensare che la vita ci abbia dato un segnale e sono sicuro che ci porterà ad un futuro migliore…sempre insieme nella buona e nella cattiva sorte".