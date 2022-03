Milan, Pioli nominato miglior allenatore del mese di marzo

Dalla Lega Serie A arriva un altro, prestigioso riconoscimento per il lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo alla guida del Milan. Il tecnico rossonero è stato infatti nominato "Coach Of The Month" per il mese di marzo. La cerimonia di consegna del premio avverrà lunedì 4 aprile prima della gara contro il Bologna in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Meazza” di Milano.

Milan, Pioli miglior allenatore del mese di marzo Il premio, come informa la stessa Lega Serie A, è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e in base alla qualità del gioco espresso dalle loro squadre, oltre che del comportamento e del fair play tenuto durante le gare. Caratteristiche, queste ultime, che il mondo del calcio ha storicamente riconosciuto a Pioli, che a otto giornate dalla fine del campionato vede in lontananza il primo trionfo della propria carriera di allenatore. Per il calcolo sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 30ª, che hanno visto il Milan ottenere tre successi per 1-0 in trasferta contro Napoli e Cagliari e in casa contro l'Empoli.

"Pioli ha saputo creare un gruppo giovane e coeso" Queste le parole a commento di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ha elogiato il lavoro di Pioli: “Il mese di Marzo ha visto il Milan allenato da Stefano Pioli prendere il comando della classifica grazie a tre successi in tre gare, tra i quali, soprattutto, lo scontro diretto contro il Napoli. Il tecnico rossonero ha saputo creare un gruppo coeso e consapevole, dove gioventù ed esperienza si amalgamano in una squadra solida ed efficace ancora in corsa per la vittoria del campionato di Serie A TIM e della Coppa Italia Frecciarossa”.