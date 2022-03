Milan: Krunic ha superato il problema muscolare, ma ha la febbre

Un sospiro di sollievo in casa Milan perché Rade Krunic ha superato il piccolo infortunio muscolare che si era procurato contro la Georgia. Lo ha fatto sapere il commissario tecnico della Bosnia , Ivaylo Petev, prima dell'amichevole contro il Lussemburgo in programma questa sera. Il giocatore rossonero non sarà però in campo perché ha la febbre.

Krunic: Pioli lo avrà in campionato lunedì?

Stefano Pioli ha bisogno di tutti gli effettivi per il finale di campionato, ma per la prossima partita chiaramente Krunic resta in leggero dubbio. Bisogna vedere quando smaltirà l'attacco l'influenzale e quanti allenamenti riuscirà a sostenere prima del prossimo impegno in campionato: considerato però che si giocherà di lunedì, il 4 aprile contro il Bologna, ci sono buone speranze per il Milan di poter contare anche su Krunic. I rossoneri sono in testa alla classifica e intendono mantenere questa posizione, a tre punti c'è il Napoli.

Milan: da verificare anche le condizioni di Florenzi

Sono da verificare anche le condizioni di Florenzi, che non gioca stasera contro la Turchia ed è tornato a Milanello a causa di un piccolo fastidio al ginocchio. In nazionale ci sono poi Giroud e Ibrahimovic, con lo svedese impegnato nella finale play off contro la Polonia. Pioli potrà tirare un sospiro di sollievo quanto riavrà tutti a disposizione e capire anche se ci sarà qualcuno indisponibile per il Bologna.