Milan, dalla Francia: "Nel mirino il talento del Nizza Gouiri"

Ancora una volta il Milan guarda alla Francia e al mercato transalpino con grande interesse in vista della campagna acquisti estiva: secondo il sito FootMercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un altro talento della Ligue 1 , l'attaccante del Nizza Amine Gouiri .

Milan: occhi su Amine Gouiri, duello con il Dortmund

L'attaccante francese di origini algerine, classe 2000, sta vivendo una grande stagione con la società della Costa Azzurra ed ha attratto l'attenzione di diversi club del continente. Di recente è stato accostato allo stesso Paris Saint Germain, e il presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère si è affrettato a dichiarare la sua incedibilità, almeno per la prossima sessione di mercato. Ora le nuove voci sul Milan e sul Borussia Dortmund, che avrebbero già allacciato i primi contatti con gli agenti per sondare la sua situazione. Con un contratto in scadenza nel 2024, Gouiri è destinato a diventare uno dei nomi caldi a partire dalla prossima stagione.

Milan: chi è Amine Gouiri

Classe 2000 cresciuto nel Lione, dotato di buona tecnica e di un grande senso del gol, è stato spesso paragonato a Karim Benzema. Acquistato dal Nizza nel 2020 per soli 7 milioni di euro, ha disputato due stagioni di altissimo livello con gli Aquilotti, che hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino, valutato ora dall'OGCN sopra ai 40 milioni di euro. In questa stagione Gouiri tra campionato e coppe ha messo a segno finora 12 reti e 8 assist, ed è stato attenzionato anche dal ct della Francia Didier Deschamps, che potrebbe presto convocarlo nei Bleus. L'ex Lione è andato a segno con continuità nelle Nazionali minori transalpine, ed è stato il capocannoniere dell'Europeo Under 17 disputato nel 2017, realizzando otto gol.