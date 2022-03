Milan: seduta tecnica, Pioli riabbraccia Theo e Ibrahimovic

Il Milan è tornato in campo per preparare la sfida di lunedì sera contro il Bologna. La gara contro i felsinei sarà di vitale importanza per la compagine rossonera per proseguire il cammino verso lo scudetto e mantenere il vantaggio dalle inseguitrici. Gli uomini di Stefano Pioli, a Milanello ancora a ranghi ridotti in attesa del rientro di tutti i nazionali, hanno svolto una seduta atletica e tecnica a cinque giorni dal ritorno in campo in Serie A.