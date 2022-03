Stam "chiama" il Manchester United: "Pronto a collaborare con qualsiasi ruolo"

Il Manchester United del futuro potrebbe avere una forte impronta olandese. Nella speranza di chiudere l’attuale stagione centrando l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League Ralf Rangnick sta già lavorando in parallelo in chiave futura, quando l’ex tecnico del Lipsia smetterà i panni dell’allenatore per indossare quelli del dirigente, con la chiara missione di far ritornare vincenti i Red Devils.

Manchester United, il nuovo corso parlerà olandese?

Il favorito per la panchina di Old Trafford è Erik ten Hag, pronto a dire addio all’Ajax dopo cinque stagioni ad alto livello per accettare la missione di riportare in alto una delle grandi d’Europa. Secondo quanto trapela dalla stampa inglese il probabile futuro allenatore del Manchester United sembra deciso a inserire nel proprio staff un connazionale che conosca già l’ambiente per aver indossato nel recente passato la gloriosa maglia dello United.