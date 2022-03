Barcellona, Busquets entusiasta di Kessie: "L'ha voluto Xavi, è forte"

L'ingaggio di Franck Kessie è uno dei due colpi che il Barcellona ha già messo a segno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, insieme a quello di Andreas Christensen dal Chelsea. L'arrivo del centrocampista ivoriano, che lascerà il Milan a parametro zero in estate prima dell'approdo in blaugrana, è stato prima annunciato dal presidente Joan Laporta, poi confermato da capitan Sergio Busquets, colonna portante della squadra catalana e indiscusso leader del centrocampo.