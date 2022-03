Laporta conferma Kessie e Christensen: "Abbiamo chiuso per due giocatori"

Laporta: "Abbiamo chiuso per due giocatori"

In una lunga intervista concessa a 'RAC1' (Radio Catalunya), il numero uno del Barcellona, Joan Laporta ha affrontato diversi temi, tra cui il mercato estivo del club catalano. Il presidente ha annunciato: "Abbiamo chiuso per due giocatori. È possibile che siano un centrale e un centrocampista" - il riferimento va ad Andreas Christensen dal Chelesa e Franck Kessie dal Milan, entrambi in scadenza di contratto - "Rafinha? È un grande giocatore, abbiamo buone relazioni su di lui. Deco (agente del calciatore) sta lavorando e ci informa sui dettagli affinché non commettiamo errori".

Laporta: "Non stiamo valutando il ritorno di Messi"

Successivamente, Joan Laporta ha raccontato del suo rapporto con Lionel Messi, dopo l'addio al Barcellona della scorsa stagione. Il presidente blaugrana ha affermato: "Il Barça è casa di Leo. Vorrei che fosse presente all'apertura del nuovo Camp Nou. Il nostro rapporto è meno fluido, ora che è a Parigi. Per me non è stato facile, avrei preferito che le cose andassero diversamente, ma non potevo più mettere a rischio il club. Penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Mi sentivo peggio sotto l'aspetto personale rispetto a quello sportivo". Laporta conclude, chiudendo ad un possibile ritorno: "Non stiamo valutando il suo ritorno. Stiamo costruendo una squadra giovane che sta iniziando a funzionare. Leo è Leo, ma non vorremmo fare un passo indietro".