Milan-Bologna: San Siro verso il sold out

Milan -Bologna , lunedì sera per il posticipo di campionato, avrà una cornice di pubblico che non si vedeva da più di due anni. A ora siamo a 65 mila biglietti staccati, ma mancano ancora diverse ore all'incontro e il club rossonero invita calorosamente a continuare nell'acquisto, con il tweet: “Riempiamolo”. Effettivamente, non è da escludere neanche che si raggiunga il tutto esaurito, come fosse un big-match. In Italia non eravamo più abituati a simili numeri.

San Siro al completo: dal covid in poi, è la prima volta

Milan-Bologna farà probabilmente il record di spettatori, dunque, in questa stagione. Una bella emozione dopo due anni in cui abbiamo assistito al campionato a porte chiuse, a stadi vuoti e, successivamente, alle restrizioni che hanno limitato la capienza non permettendo mai di raggiungere 'sold out' o di andarci vicini. Con la fine dell'emergenza covid, anche per gli stadi è stata assicurata di nuovo la capienza al 100 per cento. E la voglia di calcio, non solo a San Siro, sembra essere davvero molta. Domani, per Juve-Inter, l'Allianz Stadium sarà tutto pieno. Ma è facile immaginare in molti stadi un'affluenza di nuovo massiccia di pubblico. Non arriveremo, però, ai numeri di San Siro, dove i tifosi rossoneri sono galvanizzati dal primo posto in classifica e dalla possibilità concreta di mettere le mani sullo scudetto, allungando sul Napoli, impegnato a Bergamo, e sull'Inter, impegnata appunto contro la Juve.