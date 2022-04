Milan, Massara premiato come miglior direttore sportivo 2020-'21

Alla vigilia di un weekend di campionato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo scudetto, con gli scontri diretti tra quattro delle prime cinque, in casa Milan si attende il Monday Night contro il Bologna e si festeggia un importante riconoscimento attribuito a Frederic Massara .

L'ADiCoSp premia Federic Massara

Al dirigente rossonero è stato infatti consegnato il premio di miglior direttore sportivo per la stagione 2020-’21, assegnato da ADiCoSp, l’associazione Direttori e Collaboratori Sportivi. La cerimonia di premiazione si era svolta a Roma nel dicembre 2021, ma il Milan non aveva potuto partecipare, così nella giornata di sabato 2 aprile una delegazione della stessa ADiCoSp si è recata a Casa Milan per consegnare direttamente il premio al dirigente rossonero.