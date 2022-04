Milan-Bologna: 100 in rossonero per Pioli

Il Milan , davanti ai suoi tifosi, è chiamato a rispondere a Napoli e a Inter , vittoriose in trasferta nella domenica di serie A. Contro il Bologna , ci sarà anche una ricorrenza importante per l'allenatore, Stefano Pioli , che toccherà le 100 presenze in panchina con i rossoneri . Un numero importante che, però, potrà essere festeggiato del tutto solo se sarà accompagnato da una vittoria che permetterebbe al Diavolo di tornare da solo in testa al campionato.

Milan: l'attacco ancora sulle spalle di Giroud

Un altro numero accompagnerà il Milan nella sfida al Bologna. Olivier Giroud, per la nona volta consecutiva tra campionato e coppa Italia, partirà titolare. Il centravanti francese, durante la sosta della serie A per gli impegni delle nazionali, ha pure segnato due reti con la Francia. Nelle ultime nove da titolare, invece, ci sono le due doppiette – quella indimenticabile per i tifosi rossoneri contro l'Inter nel derby e quella alla Lazio in Coppa Italia – e l'altro importantissimo gol al Maradona contro il Napoli che ha significato tre punti per il Milan. Con Giroud titolare, si accomoderà ancora una volta in panchina Zlatan Ibrahimovic. Poco male, se Giroud continuerà a girare. Ma se non girasse neanche lui, Pioli ultimamente ha trovato interpreti a sorpresa in zona gol, vedi Kalulu e Bennacer, tanto per citare gli ultimi due autori due due gol da sei punti.