Kakà spinge il Milan: "Siamo vicini a un grande traguardo..."

Il ritorno in Champions League dopo sette anni, anche se l'avventura si è conclusa già al termine della fase a gironi, e ora la possibilità concreta di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Se non agli antichi fasti delle ere Sacchi, Capello e Ancelotti, per il momento ancora molto lontani, il Milan è tornato quantomeno a essere competitivo ad alti livelli, dopo anni passati a guardare gli altri lottare per vincere.

Il cuore rossonero di Ricardo Kakà Il popolo rossonero incrocia le dita in vista del finale di stagione, ma chi non sembra conoscere scaramanzia è Ricardo Kakà. Il fantasista del Milan di Ancelotti, campione d'Europa con i rossoneri nel 2007, campione del mondo 2002 con il Brasile e Pallone d'Oro nel 2007, tra i protagonisti del sorteggio dei gironi di Qatar 2022, ha rilasciato un'intervista a 'Dazn' nella quale ha fatto trasparire il proprio entusiasmo per la cavalcata della squadra di Stefano Pioli.