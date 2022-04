"Dopo il Coronavirus Brahim Diaz non è più lo stesso"

"Dopo il coronavirus, Brahim non è stato più lo stesso"

Un ottimo inizio per il calciatore di proprietà del Real Madrid, tanto da guadagnarsi la convocazione con la Spagna di Luis Enrique e gli elogi dei media iberici. La stampa spagnola però, adesso si interroga sull'involuzione avuta da Brahim Diaz, iniziata in autunno, con la positività al Covid-19. Su 'Marca' si legge: "Il ciclone Brahim ha avuto un percorso devastante. All'esordio in Champions League ad Anfield è stato uno dei marcatori. Da quando ha contratto il Coronavirus ad ottobre, Brahim non è più stato lo stesso".

Milan, i numeri di Brahim Diaz

L'ultimo gol dello spagnolo, risale a 192 giorni fa, in occasione di Spezia-Milan dello scorso 25 settembre. Anche il numero di assist è notevolmente calato, con l'ultimo passaggio decisivo che manca dalla gara contro la Salernitana, giocata il 4 dicembre. Nello 0-0 di ieri contro il Bologna, Brahim Diaz è stato poco incisivo, non riuscendo a rompere il digiuno. 'Marca' continua: "Non si può dire che Pioli non gli stia dando fiducia. Brahim è partito titolare 11 volte nelle ultime 14 partite". Brahim Diaz è alla sua seconda stagione con il Milan, dopo aver concluso la prima con 7 gol e 4 assist, guadagnandosi la fiducia dell'ambiente. I rossoneri hanno infatti deciso di rinegoziare la durata del prestito con il Real Madrid, e lo spagnolo resterà a Milano fino al 2023.