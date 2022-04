Milan: allenamento e partitella con la Primavera

Dopo il deludente 0-0 di San Siro contro il Bologna che, comunque, ha permesso al Milan di mantenere la vetta solitaria, questa mattina la squadra si è ritrovata a Milanello per una seduta in vista del prossimo impegno contro il Torino, in programma domenica 10 aprile alle 20.45 in trasferta. Chi è sceso in campo contro i felsinei dall'inizio, ha fatto solamente lavoro in palestra defaticante. La squadra, come di consueto, prima di iniziare ad allenarsi ha fatto colazione nel centro sportivo rossonero.