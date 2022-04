"Milan, si raffredda la pista Taremi: troppo alte le richieste del Porto"

Mentre Stefano Pioli e i suoi giocatori sono immersi nella lotta per lo scudetto con Napoli e Inter, resa ancora più incandescente dal passo falso contro il Bologna, dietro le quinte, leggi in società, in casa Milan sono già partite le grandi manovre in vista del prossimo mercato estivo.

Dal Portogallo: "Il Porto chiede 20 milioni per Taremi"

Secondo quanto riporta 'Record', tuttavia, la base di partenza richiesta dal Porto per trattare la cessione del giocatore avrebbe scoraggiato il dt del Milan Paolo Maldini e il ds Frederic Massara: i Dragoes infatti non sembrano disposti a iniziare a discutere per meno di 20 milioni. Tanti, secondo il Milan, per un giocatore di 29 anni, in scadenza nel giugno 2024, ma che nei piani tecnici e societari del club di Via Rossi potrebbe non essere un titolare fisso e che occupa una posizione nella quale il Milan, con in rosa già Giroud e Ibrahimovic, punta a un giocatore più giovane o comunque con un miglior rapporto qualità-età-prezzo. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi aggiornamenti: il Milan spera che il Porto abbassi le pretese, ma la concorrenza di club esteri non è un segnale incoraggiante per i rossoneri.