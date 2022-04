Il fair play di Giroud: "Arbitraggio? Dovevamo essere più precisi"

Dopo tre vittorie per 1-0 il Milan stecca contro il Bologna. I rossoneri allungano l'imbattibilità della porta di Mike Maignan a 368 minuti, ma perdono terreno su Napoli e Inter proprio in un weekend che sulla carta sembrava favorevole ai rossoneri, in virtù degli scontri diretti tra Atalanta e Napoli e tra Juventus e Inter.

Milan-Bologna, Giroud dribbla le polemiche arbitrali

Il Milan ha concluso per 33 volte verso la porta di Skorupski, senza segnare, ma la capolista recrimina anche per due episodi dubbi nell'area ospite, un contatto tra lo stesso Giroud e Theate e per il violento scontro nel finale con protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Gary Medel. Giroud non calvalca la polemica: "Stasera non abbiamo avuto fortuna neppure in questi episodi. Il contatto con Ibra sembrava rigore, ma non voglio fare polemica. Continuiamo a lavorare".