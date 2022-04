Milan: per Romagnoli personalizzato anche oggi, ospite Tevez

Milan: a Torino certamente out Florenzi e Kjaer

Oggi, dopo la prima parte in palestra per l'attivazione muscolare, la squadra ha proseguito la seduta in campo riscaldandosi con alcuni esercizi atletici seguiti da una serie di torelli a tema. Infine, è arrivato il momento della parte tattica e poi della partitella su campo ridotto. Domani, per l'ultimo allenamento della settimana, appuntamento al mattino, poi alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli. Oggi Romagnoli, già assente contro il Bologna per un problema all'adduttore sinistro, ha lavorato ancora una volta lontano dal gruppo e sono sempre di meno le possibilità che venga convocato per Torino, anche se c'è ancora la speranza con la seduta di domani. Saranno sicuramente fuori Alessandro Florenzi e Simon Kjaer.

Milan: verso l'esclusione di Brahim Diaz

Allo stadio Grande Torino si va delineando un Milan senza Brahim Diaz titolare. Al suo posto dovrebbe esserci Kessie. L'altro cambio rispetto all'ultima uscita dovrebbe essere quello di Saelemaekers, pronto a riprendersi il posto a scapito di Junior Messias. Per il resto, l'undici sembra già pronto: Maignan tra i pali, in difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; a centrocampo Tonali e Bennacer. Sulla trequarti, Leao a sinistra, al centro come detto Kessie e a destra Saelemaekers. Davanti Giroud.