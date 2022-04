Pioli, Inzaghi e Spalletti: scudetto per la prima volta

Pioli, Inzaghi e Spalletti per la prima volta al gran ballo dello scudetto. Si decide tra loro il titolo di quest'anno, Milan, Inter o Napoli: da qui non si scappa. Chiunque la spunterà, brinderà per la prima volta a spumante non essendo finora mai riuscito a mettere le mani sul tricolore. Con la Juve di Allegri – l'unico a saperne qualcosa di titoli – ormai tagliata fuori, l'Italia annovererà a fine stagione un nuovo allenatore scudettato. Che potrà orgogliosamente aggiungere l'impresa al suo palmares.