Pioli e Juric, battibecco in panchina durante Torino-Milan: cosa ha urlato l'allenatore del Milan

Poche emozioni in campo tra Torino e Milan , ma partita piuttosto calda fuori dal rettangolo di gioco. Ad accenderla, all'inizio della seconda frazione, un contatto nell'area di rigore rossonera tra Theo Hernandez e Singo . Con il giocatore del Torino che ha chiesto il calcio di rigore. E come lui hanno fatto anche sulla panchina granata.

Le proteste di Juric, la risposta di Pioli

L'allenatore del Torino Juric ha evidentemente alzato un po' i toni chiedendo il tiro dal dischetto, tanto è vero che il collega Pioli gli ha urlato: “E' l'arbitro che deve fischiare”. Momenti di nervosismo, spenti dall'arbitro che non ha fischiato appunto nulla. Tra Pioli e Juric c'è un precedente, non buono per il tecnico del Milan: nel 2017, infatti, il croato allenava all'epoca il Genoa e battè l'Inter di Pioli per 1-0. Fu la sconfitta che, quel 7 maggio, costò la panchina proprio al nerazzurro. Che tra i due ci sia un po' di ruggine anche per questo episodio?