Milan verso il Genoa: Pioli fa lavorare su tecnica e tattica

Prosegue la marcia di avvicinamento del Milan al turno di campionato pre pasquale che vedrà la squadra di Stefano Pioli scendere in campo venerdì sera a San Siro alle ore 21 contro il Genoa penultimo in classifica e reduce dalle prime due sconfitte della gestione Blessin contro Verona e Lazio che hanno assottigliato le già tenui speranze di salvezza del Grifone.

Per la capolista del campionato sarà una partita da non sbagliare dopo gli ultimi due 0-0 contro Bologna e Torino che hanno annullato la mini-fuga sulle ali della quale il Milan era arrivata all’ultima sosta del campionato a fine marzo. Contro il Genoa sarà quindi imperativo tornare al gol dopo 211 minuti di astinenza. Nella mattinata di mercoledì il gruppo rossonero ha sostenuto un’intensa seduta di allenamento nella quale Pioli e il suo staff hanno unito il lavoro tecnico-tattico a quello atletico .

Milan, dirigenza presente all'allenamento

Dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare e svolta in palestra, come si legge sul sito ufficiale della società, la squadra si è spostata sul campo rialzato per continuare nella fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. Spazio quindi a lavori sul possesso che hanno preceduto una parte tattica. Una serie di esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto hanno chiuso la giornata di lavoro per Theo Hernandez e compagni, che si sono allenati sotto gli occhi vigili di Paolo Maldini e Frederic Massara, presenti a Milanello.