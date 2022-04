Tegola Milan: Ibrahimovic salta tre partite, anche la Coppa Italia

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli . Zlatan Ibrahimovic sarà infatti costretto a saltare le prossime tre partite, compreso quindi il ritorno di Coppa Italia contro l' Inter . Lo svedese dovrà sottoporsi a un trattamento specifico di una decina di giorni per guarire dal sovraccarico al ginocchio subito prima di Torino-Milan e che lo ha costretto a saltare già la partita contro i granata.

Ibrahimovic: niente Genoa, Inter e Lazio

Ibrahimovic salterà la sfida di venerdì contro il Genoa, il derby di Coppa Italia contro l'Inter di martedì prossimo e la partita contro la Lazio del weekend di domenica 24 aprile. Se tutto andrà secondo i tempi prestabili, tornerà contro la Fiorentina per la quartultima giornata di serie A. Un'assenza sicuramente pesante per il Milan che già sta mostrando notevoli difficoltà a trovare la via del gol.

Allenamento: Rebic e Castillejo in gruppo

Oggi la squadra ha svolto allenamento a Milanello nel pomeriggio. Ante Rebic e Samu Castillejo hanno fatto l'intera seduta in gruppo, smaltendo gli affaticamenti muscolari che avevano costretto i due a saltare la trasferta contro il Torino. Lavoro personalizzato sul campo, con il pallone, per Ismael Bennacer, che dunque dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi allenamenti. Ancora personalizzato in palestra, invece, per Alessio Romagnoli.