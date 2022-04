Milan, contro il Genoa Pioli ritrova Bennacer: bocciatura in vista per Diaz

Del resto fare meglio di quanto mostrato contro Bologna e Toro non è difficile e Stefano Pioli lo sa bene. Contro rossoblù e granata non è bastato tenere stabilmente l’iniziativa e il possesso palla perché il predominio territoriale è stato sterile: lo score di 57 tiri complessivi senza gol la dice lunga sulle difficoltà in fase di costruzione e di finalizzazione incontrate dalla capolista.

Il Milan ritrova Bennacer: e Rebic scalpita

Al posto del nigeriano in mezzo al campo tornerà Ismael Bennacer, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di giocare a Torino. Per il resto non ci dovrebbero essere novità in formazione: confermata in blocco la difesa, Giroud sarà per la dodicesima partita consecutiva al centro dell’attacco così come sarà Leao titolare a sinistra con dalla parte opposta Saelemaekers favorito su Messias. In panchina scalpita un ormai pienamente recuperato Ante Rebic, che si avvia a giocare almeno uno spezzone di partita: l’assenza di Ibrahimovic fa infatti del croato la prima alternativa tanto nel ruolo di trequartista di sinistra che in quello di punta centrale.