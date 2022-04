Investcorp, il Ceo esce allo scoperto: "Congratulazioni Milan"

Dopo le voci di un contatto con il fondo Elliott per l'acquisto del Milan, ora esce allo scoperto il Ceo del fondo arabo Investcorp, Muhammad Mahfouz Al-Ardhi. Non parla di trattative, naturalmente, ma un po' a sorpresa sceglie Twitter per fare gli auguri di Pasqua al club rossonero e ai tifosi e per fare anche i complimenti per essere tornati in testa alla classifica di serie A. Insomma, si comporta come un tifoso, non come chi starebbe per acquisire la proprietà.