Milan, nel mirino l'Inter: seduta mattutina, quattro da valutare

Torna subito al lavoro il Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa , che ha confermato il primo posto in Serie A dei rossoneri. I meneghini, sotto gli occhi dello staff tecnico, hanno svolto una seduta mattutina : da valutare le condizioni di diversi giocatori in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera contro l' Inter a San Siro.

Seduta mattutina a Milanello: quattro in dubbio per l'Inter

"Sole e caldo per l'allenamento di questa mattina a Milanello, dove la squadra si è presentata per colazione prima di scendere negli spogliatoi - è la nota della società rossonera -. Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti della gara di ieri sera. In campo, sul rialzato, gli altri componenti della rosa per iniziare - dopo l'attivazione muscolare - con una serie di esercizi atletici che hanno preceduto alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta prima di chiudersi con la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domenica prevede un allenamento al mattino". Contro l'Inter saranno sicuramente assenti i lungodegenti Kjaer, Ibrahimovic e Florenzi. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Castillejo e Romagnoli, oltre a Calabria che ha dato forfait poco prima del match con il Genoa per sindrome influenzale. Gabbia, uscito acciaccato venerdì sera, non desta preoccupazioni.