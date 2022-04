Milan, allenamento e pranzo di Pasqua a Milanello: Pioli serra i ranghi

Proprio il ritorno alla vittoria in campionato ha riportato il sereno nell’ambiente rossonero così Stefano Pioli ha deciso di compattare ulteriormente un gruppo già molto unito, uno dei segreti alla base dell’esaltante stagione della squadra, organizzando un pranzo pasquale all’interno del centro sportivo con giocatori e famiglie . Una scelta sicuramente apprezzata dall’intero gruppo in un momento molto delicato anche fuori dal campo, con le voci sulla possibile cessione della società sempre più insistenti e non smentite dal proprietà e dirigenza.

Milan verso la Coppa Italia: Calabria e Romagnoli a parte

Dopo l’avvio in palestra, dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare, il riscaldamento, come si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale del Milan, è proseguito sul campo con alcuni torelli seguiti da degli allunghi su metà campo. La sessione è poi proseguita con la parte dedicata alla tattica, che ha preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. La partitella a tutto campo ha concluso la seduta pasquale, alla quale non hanno preso parte Alessio Romagnoli e Davide Calabria: per i due difensori lavoro personalizzato, l’allenamento della vigilia sarà determinante per capire i margini di recupero per il derby in particolare per l’esterno, assente contro il Genoa per un'indisposizione.