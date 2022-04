Metta – Milan: scambio di battute social, l'ex Nba tifa rossonero

Metta World Peace , o se preferite Ron Artest , ha scritto un post su Twitter in cui traspare il suo tifo per il Milan . L'ex cestista del campionato Nba, con una breve esperienza anche a Cantù, in passato è stato probabilmente a San Siro a vedere proprio i rossoneri e ora vorrebbe tornarci. La società non può che cogliere la palla al balzo e invitare Metta a seguire la prossima stagione, naturalmente tifando Diavolo.

Metta: “Non vedo l'ora di andare a un'altra partita...”

Metta lo scrive chiaro e tondo: “Non vedo l'ora di andare a un'altra partita. Forza Milan”. Tanto che l'Ac Milan non può che rispondergli a stretto giro di posta: “Dovresti assolutamente provarlo di nuovo. Unisciti a noi e tifa per i rossoneri la prossima stagione”. Invito altrettanto trasparente per colui che conquistò anche l'anello con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il 27 maggio 2010, nella gara 5 della finale di Western Conference contro i Phoenix Suns, dopo un tiro da tre punti sbagliato da Kobe Bryant, Artest prese il rimbalzo offensivo e corresse nel canestro proprio sulla sirena del 4º periodo, regalando ai Lakers la vittoria per 103-101 e il 3-2 nella serie. Sarà decisivo anche successivamente, soprattutto in gara 7 che regalò il titolo ai Lakers.

Metta, il cambio nome e un derby lontano

Ron Artest, nel 2011, ottenne dalle autorità americane il permesso di cambiare il nome in Metta World Peace. Nel 2015 ha vissuto una breve esperienza in Italia, a Cantù, contribuendo a portare la squadra brianzola ai play off. Forse si riferisce proprio a quel periodo quando dice di voler andare un'altra volta a San Siro. Il 19 aprile del 2015, infatti, si giocò un Milan-Inter, terminato sullo 0-0. Certo, non una partita indimenticabile. Ma, coincidenza, 0-0 proprio come l'andata delle semifinali di Coppa Italia, a poche ore dal ritorno.