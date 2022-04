Milan, verso la Lazio senza Ibra e Rebic: ancora a parte

Per il Milan sarà una partita cruciale, da non sbagliare e nella quale la squadra dovrà mostrare di non aver subito un contraccolpo psicologico dalla pesante sconfitta nel derby, la prima della stagione contro l’Inter dopo il pareggio della semifinale d’andata di Coppa Italia e quello dell’andata in campionato e dopo il 2-1 in rimonta in campionato dello scorso 5 febbraio, gara che diede il via alla rimonta in classifica coronata dal sorpasso sui cugini.

Milan, lavoro atletico in vista della Lazio

Sorpasso al momento però virtuale, visto che l’Inter ha una partita in meno, quella di Bologna che si giocherà il 27 aprile, dopo che i nerazzurri avranno afforntato la Roma. Per questo il Milan, ora a +2 sui campioni d’Italia, non può fallire contro la formazione di Sarri. Come si legge sul sito ufficiale rossonero, nella giornata di giovedì il gruppo si è ritrovato per pranzo e nel primo pomeriggio ha svolto una prima parte di sessione in palestra con l'attivazione muscolare. Successivamente, mister Pioli e lo staff hanno seguito i calciatori sul campo rialzato per un lavoro di scarico a secco con esercitazioni e allunghi.

Milan, differenziato per Ibrahimovic e Rebic

La notizia del giorno è però che all’allenamento in gruppo non ha partecipato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha infatti lasciato il centro sportivo rossonero dopo essersi allenato a parte e prima che iniziasse la seduta dei compagni. Si allontana quindi la data del ritorno in campo dopo il nuovo infortunio subito prima della partita contro il Genoa. Situazione analoga per Ante Rebic: gli esami ai quali si è sottoposto mercoledì il croato dopo il problema al ginocchio accusato nel derby avevano dato esito negativo, ma per il rientro in gruppo e conseguentemente in campo bisognerà attendere ancora qualche giorno.