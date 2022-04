Tonali, gol e polemica: "Nessuno crede in noi, ma siamo ancora primi"

Tonali, grinta e cuore Milan: "Sembrava di giocare in casa"

Eppure la rete del 2-1 alla Lazio al 92', la terza nella stagione per Tonali, potrebbe avere un peso specifico enorme per la stagione del Milan. Intanto il guizzo del numero 8 rossonero ha riportato la squadra in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine, a +2 sull'Inter che deve però recuperare una partita. Tonali ha espresso le proprie emozioni a caldo dopo il match ai microfoni di 'Dazn': “Il gol è stata una bella emozione, per fortuna siamo riusciti a ribaltare la partita dopo aver iniziato male. Ringraziamo i nostri tifosi che sono venuti in tantissimi, da Milano e quelli a Roma. Non so dire se è stata una delle emozioni più belle della mia vita, ma è stata di sicuro molto forte, come lo è sempre segnare con il Milan".