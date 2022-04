Il Milan esalta Tonali: "Affideremmo a Sandro le chiavi di casa"

Il Milan su Instagram: "Affideremmo le chiavi di casa a Sandro Tonali"

Un frangente in cui, l'ex Brescia, dopo aver sradicato palla a Filippo Melegoni e averla difesa col corpo, riesce ad allontanare anche gli attacchi di Pablo Galdames all'altezza della bandierina del corner, conservando il pallone e ancorandosi a terra. Infiammando il pubblico di San Siro, in visibilio per la grinta dimostrata.

Tonali, il video "grintoso" che ha esaltato i tifosi del Milan

Commenti entusiasti, neanche a dirlo, sotto il post da parte dei tifosi rossoneri, che chiedono alla squadra, all'urlo di "Vinciamole tutte", di replicare lo stesso atteggiamento di Tonali (e, in generale, quello riversato in campo contro la Lazio) anche nelle quattro partite (a cominciare da quella di domenica 1° maggio alle 15 al Meazza contro la Fiorentina) che separano la squadra di Stefano Pioli dallo Scudetto. Un finale di campionato che, nel testa a testa con l'Inter, distante appena due punti (74 vs 72), si preannuncia estremamente avvincente.