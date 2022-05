Tonali: "Non possiamo deludere i tifosi arrivati a San Siro"

La settimana scorsa è stato decisivo con la rete del 2-1 all'Olimpico contro la Lazio , oggi contro la Fiorentina il Milan però è chiamato a vincere ancora in questo appassionante rush finale di campionato per tenere a distanza l'Inter. Sandro Tonali è naturalmente titolare ed è estasiato dalla quantità di pubblico oggi presente a San Siro, circa 80 mila persone, quasi tutte chiaramente rossonere.

Tonali: "La testa sarà molto importante"

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, a distanza di pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina:

"Dobbiamo mettercela tutta. E la testa in questo caso è molto importante. Poi con tutta questa gente a San Siro, arrivata per sostenerci, è difficile pensare di non raggiungere questo obiettivo".