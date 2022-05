"Milan, non solo Investcorp: da RedBird pronta offerta da un miliardo"

Nuovi clamorosi sviluppo in casa Milan nell'ottica di un possibile passaggio societario. Secondo Sky Sports UK, infatti, la società americana "RedBird Capital Partners" sarebbe entrata in concorrenza con Investcorp proponendo a Elliott un miliardo di dollari per rilevare il club rossonero.

Milan, non solo il fondo arabo Investcorp: "C'è anche la società americana RedBird" Il fondo arabo sarebbe comunque vicino ad aggiudicarsi le quote del Milan ma, da ora, senza più quella esclusiva andata contrattualmente ad esaurirsi. Si preannuncia un periodo molto caldo, a quanto pare: "problemi d'abbondanza" che certo non possono che far sognare i tifosi rossoneri, quasi come davanti ai petali di una margherita: RedBird Capital Partners è infatti una società di investimenti leader nel settore, che ha già riversato le sue liquidità sia in ambito sportivo che nelle società tecnologiche associate. "Milan, un miliardo da RedBird dopo gli investimenti su Liverpool e Boston Red Socks" Qualche esempio: l'anno scorso RedBird ha acquisito il 10% di Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox, celeberrimo sodalizio della Major League Baseball. Ora, un miliardo per il Milan di Elliott (anch'essa d'estrazione statunitense), con Ivan Gazidis che valuterà ora la sostanziosa offerta.