Verona-Milan, dal 1973 al 1990 a oggi: l'attrazione è fatale

Van Basten e Lo Bello

Ebbe invece contorni velenosi il secondo episodio spostato 17 anni dopo, nel maggio del 1990: stesso stadio, stesso amaro epilogo, identico il posizionamento in classifica tra il Milan degli olandesi e il Napoli di Maradona, pari merito, Verona coinvolto nella retrocessione, diversi solo i protagonisti in campo. Da una parte l’armata di Berlusconi, dall’altra Rosario Lo Bello l’arbitro, il fischietto del primo scudetto berlusconiano (1 maggio 3 a 2 sul Napoli). Partì davanti Sacchi (gol di Simone), sul più bello un rigore negato fece saltare i nervi ai rossoneri: espulsi in sequenza prima Arrigo, poi Rijkaard (doppio giallo), quindi Van Basten e alla fine anche Costacurta. Per protesta nei confronti del fischietto siciliano il centravanti olandese si tolse la maglia e la lanciò sul prato. Finì 2 a 1 per il Verona, precipitato in B la domenica successiva. Van Basten non gliel’ha mai perdonata nemmeno nei giorni nostri, ripetendo giudizi feroci su Rosario Lo Bello, che di recente ha fatto sapere d’aver promosso causa per diffamazione. Sarà attraente conoscere l’esito del giudizio in tribunale. In quello stesso turno, il Napoli spadroneggiò a Bologna e vinse poi il secondo scudetto del ciclo “maradoniano” con Albertino Bigon in panchina. Decisivo, nell’inchiodare il definitivo punteggio, risultò anche il famoso caso della monetina di Bergamo che altre polemiche alimentò, compresa la romanzata partecipazione del massaggiatore napoletano Carmando all’episodio (Alemao colpito da 100 lire e 0-2 a tavolino al club di Ferlaino).