Tonali: "Pioli e Ibra decisivi per la mia crescita. Il Milan è felicità"

Il calciomercato ai tempi del Coronavirus ha (avuto) diverse sfaccettature e presentato non poche complicazioni, ai dirigenti in sede di trattative, non solo di natura economica, ma anche ai calciatori protagonisti dei trasferimenti. Ne sa qualcosa Sandro Tonali, oggi colonna del Milan che sogna lo scudetto, ma il cui inserimento nel pianeta rossonero non è stato facile.

Milan, Tonali e la svolta targata Pioli A svelare il motivo è stato lo stesso centrocampista della Nazionale, intervistato da ‘Rivista Undici’. Tonali arrivò infatti in rossonero dal Brescia a settembre 2020, quando si era appena conclusa l’anomala annata 2019-’20 finita in piena estate causa lockdown primaverile. Quel Milan aveva appena iniziato a volare e, si sa, inserirsi in un meccanismo perfetto è tutt’altro che semplice: "All’inizio è stato difficile perché sono arrivato in un momento in cui la squadra andava a duemila all’ora, andava tutto bene – ha rivelato Tonali, che ha poi ringraziato Stefano Pioli per averne facilitato l’ambientamento - Col passare del tempo è stato importante mister Pioli che mi è venuto molto incontro durante l’anno”.

"Zlatan sa capire ogni minimo problema" Ma oltre al fondamentale apporto dell'allenatore per iniziare a fare bene il proprio lavoro serve anche trovare il feeling giusto con i compagni di squadra. Tonali ne cita uno in particolare elogiando le qualità da uomo-spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic: “Nello spogliatoio ho trovato ragazzi molto giovani e molto esperti come Ibra, che l’anno scorso mi ha aiutato molto sia dentro che fuori dal campo. Più fuori perché è uno che capisce subito se hai mezzo problema, se hai una virgola che non va e sa aiutarti".