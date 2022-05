Tonali, il messaggio d'amore della fidanzata: "Sei il mio orgoglio"

Se i gol non vanno contati, ma vanno "pesati", vecchio adagio caro agli attaccanti, lo stesso concetto vale anche per chi di professione non è abituato a gonfiare le reti altrui. E ancora di più per un giocatore come Sandro Tonali che, come dichiarato dall'allenatore del Milan Stefano Pioli nel post-partita di Verona, ha sempre dichiarato di ispirarsi “più a Gattuso che a Pirlo, al quale era stato paragonato a inizio carriera, ma che in realtà mi ricorda soprattutto De Rossi”.

Milan, il marchio di Tonali sul sogno scudetto: tre gol nelle ultime due trasferte E in effetti il paragone di Pioli è calzante, dato che come l'ex capitano della Roma Tonali sta iniziando a coltivare il vizietto del gol. Per questo se già il bottino di cinque reti in un campionato per l'ex Brescia è lo specchio della stagione della consacrazione il fatto che tre di questi siano arrivati nelle ultime cinque giornate, tutti in trasferta e tutti decisivi contro Lazio e Verona mette il numero 8 rossonero già sul podio ideale dei giocatori chiave dell’annata, a prescindere da quello che sarà il suo esito.

Tonali, l'emozione della fidanzata su Instagram Tutto questo è peraltro accaduto nel giorno del 22° compleanno del centrocampista scuola Brescia, che come si dice in questi casi si è fatto il miglior regalo da solo, condendo il tutto con un altro gol, cancellato dal Var per fuorigioco, che ha preceduto la doppietta "vera". Un concetto, questo, trasmesso anche da Giulia Pastore, la fidanzata di Tonali, che è stata la prima a volersi complimentare con Sandro attraverso una dolce story su Instagram pubblicata subito dopo la fine della partita di Verona: “Il regalo più grande te lo sei fatto da solo. Quanto sono orgogliosa di te, non so neanche spiegartelo” il messaggio come didascalia a una foto di Sandro esultante tratta dal profili ufficiali del Milan con cuoricino d’ordinanza.