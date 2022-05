Caso Leao-Sporting, il Giudice rinvia la decisione sul risarcimento

Si è conclusa con un altro nulla di fatto l'udienza di quest'oggi al Tribunale di Milano sul maxi risarcimento che Rafael Leao deve allo Sporting Lisbona . Dopo qualche ora in aula, infatti, il giudice ha deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di decidere sul caso legato al fantasista rossonero che deve 16,5 milioni di euro al suo ex club per la risoluzione contrattuale, senza giusta causa, firmata nel 2018.

Caso Leao, quando la decisione

In casa Milan tutti si aspettavano una decisione del giudice nella giornata odierna, ma dalle aule del Tribunale del capoluogo lombardo è stato deciso un nuovo rinvio. Non ci sarà più nessuna udienza, ma solo la decisione finale sul caso che, come emerge dalle aule, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non è stata decisa ancora una data precisa, ma verosimilmente potrebbero arrivare novità già entro fine mese.

Leao-Milan, il rinnovo per aiutare

Pagare 16,5 milioni di euro in rata unica non è di certo facile neanche per un calciatore. Ecco allora che in soccorso di Leao in caso di maxi risarcimento allo Sporting Lisbona potrebbe arrivare il Milan, col quale il portoghese è in trattativa per il rinnovo contrattuale. Il numero 17 rossonero, infatti, potrebbe ricevere una mano tesa dal club con una cifra intorno ai 4,5 milioni, ma negli ultimi giorni il gioco al rialzo dell'agente Mendes ha fatto momentaneamente naufragare l'accordo.