Juve-Lazio, in tribuna c'è anche Leao: ecco il motivo

Leao e l'amiczia con Jovane Cabral

Il motivo legato alla presenza di Leao a Torino è infatti legato al debutto da titolare nella Lazio e in Serie A di Jovane Cabral, il giovane attaccante bianconceleste di origini capoverdiane e grande amico di Leao. I due hanno un passato comune nel settore giovanile dello Sporting e tanto è bastato all'attaccante del Milan per regalarsi una giornata da turista a Torino, approfittando della giornata di riposo concessa da Stefano Pioli alla squadra. Cabral, classe '98, di un anno meno giovane rispetto a Leao, è arrivato alla Lazio a gennaio in prestito proprio dallo Sporting, trovando però poco spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri e ha dovuto attendere la penultima giornata per l'esordio da titolare, approfittando dell'assenza di Ciro Immobile.

Milan, Leao trascinatore del sogno scudetto

Martedì mattina Leao sarà però regolarmente a disposizione del tecnico del Milan per iniziare insieme ai compagni la preparazione per l'ultima partita di campionato, che i rossoneri disputeranno domenica 22 maggio alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo in contemporanea con l'Inter impegnata in casa contro la Sampdoria e distanziata di due punti. Al Milan, trascinato in stagione dai gol e dagli assist di Leao, basterà un punto per festeggiare il 19° scudetto della propria storia, il primo dopo 11 anni di digiuno.