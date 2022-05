Rubata la medaglia dello scudetto, l'appello di Pioli: "Restituitemela"

Dalla gioia alla disperazione sportiva. Tutto in pochi minuti. Nella notte di Reggio Emilia, dolcissima per il Milan , Stefano Pioli ha vissuto tutte le gradazioni possibili delle emozioni.

Così se il titolo di allenatore campione d’Italia 2021-’22 non potrà toglierglielo nessuno, il tecnico emiliano, che non è riuscito a trattenere le emozioni del primo successo in carriera da allenatore nelle interviste post-partita, ha subìto proprio durante i festeggiamenti il furto della medaglia celebrativa , consegnata dai funzionari della Lega al tecnico e a tutti i giocatori come da protocollo prima che capitan Romagnoli alzasse al cielo di Reggio la coppa dello scudetto.

Medaglia rubata, l'appello di Pioli

“Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho": questo l'appello lanciato dal tecnico neo-campione d'Italia dopo essersi accorto del fattaccio. Il furto della medaglia è avvenuto proprio durante i festeggiamenti, mentre i tifosi del Milan avevano portato in trionfo l’allenatore sulle note della canzone-tormentone, "Pioli is on fire", mutuata dal brano "Freed from desire" di Gala, colonna sonora delle gare del Milan a San Siro e in trasferta durante tutta la stagione.