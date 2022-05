Ibrahimovic: "Sono stato il pilota di questo gruppo. Futuro? Devo tornare a stare bene"

Prima la passerella in campo, a partita abbondantemente decisa, senza però riuscire a lasciare il segno con un gol. Poi l'esultanza da capopopolo, con sigaro e champagne. Quindi l'intervista, con le solite parole da leader. Zlatan Ibrahimovic è l'anello di congiunzione tra gli ultimi due scudetti del Milan: a 11 anni di distanza lo svedese c'è ancora, dopo una parte di carriera molto intensa e nonostante i tanti guai fisici che lo hanno martoriato in questa stagione, costringendolo ad un ruolo defilato in particolare nella seconda parte di campionato.

Ibrahimovic e il rapporto con Pioli: "Quanto ci ha stressato negli ultimi tre mesi..." Intervistato da 'Dazn' al termine dei festeggiamenti, Ibra è stato il solito fiume in piena, tra i complimenti ai giovani compagni da vera "chioccia" e le solite parole da istrione: "Quando sono tornato qui ricordo che in conferenza stampa una giornalista disse che di solito chi torna dove è già stato può fare solo peggio. Io risposi che avrei lottato per riportare il club in alto e a vincere lo scudetto. Non ci credeva nessuno, ma siamo qui, abbiamo lavorato tanto e fatto tanti sacrifici, dimostrando che grazie al lavoro niente è impossibile. I problemi che ho avuto quest’anno sono stati incredibili, ho giocato poco, ma penso di essere stato utile a questo gruppo fuori dal campo. Questi ragazzi aspettavano un pilota che li guidasse, l’ho fatto e abbiamo vinto”. E i meriti di Pioli? Zlatan ci scherza sopra: “Il mister ha fatto un gran lavoro, purtroppo negli ultimi tre mesi è stato un po’ stressante, ma è normale. Per lui era il primo trofeo, io sono al settimo scudetto…".